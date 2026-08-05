Muore sul lavoro, il Comune di Nocera si costituisce parte civile Il sindaco e l'assessore Supino: vicini alla famiglia per accertare le responsabilità

La Giunta Comunale di Nocera Inferiore ha deliberato la costituzione di parte civile in un procedimento penale relativo a un grave infortunio mortale sul lavoro verificatosi sul territorio cittadino.

LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La decisione rappresenta un atto di responsabilità istituzionale con cui l'Amministrazione comunale intende tutelare gli interessi della comunità e riaffermare con fermezza il valore della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della vita umana.

Con questo provvedimento, il Comune manifesta la propria vicinanza ai familiari della vittima e ribadisce l'impegno a sostenere ogni iniziativa volta all'accertamento della verità e delle eventuali responsabilità, nel pieno rispetto dell'operato dell'Autorità giudiziaria.

LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE SUPINO

"L'Amministrazione comunale mantiene alta la guardia sui temi del lavoro, dei diritti e della tutela della persona - dichiara l'assessore ai Diritti e Politiche del Lavoro e Contenzioso, Clotilde Supino - La costituzione di parte civile è un atto doveroso e coerente con la nostra visione politica e amministrativa: saremo sempre al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, riaffermando nelle sedi giudiziarie competenti il principio irrinunciabile del rispetto delle norme sulla sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro."

LE PAROLE DEL SINDACO DE MAIO

"La tutela della sicurezza sul lavoro rappresenta un principio irrinunciabile - dichiara il sindaco Paolo De Maio - Con la costituzione di parte civile il Comune compie un atto di responsabilità nei confronti dell'intera comunità, riaffermando la vicinanza ai familiari della vittima e la volontà di contribuire, nelle sedi opportune, all'accertamento della verità e delle responsabilità. La difesa della vita e della dignità di ogni lavoratore è un valore che le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione."