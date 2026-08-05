Muore sul lavoro, il Comune di Nocera si costituisce parte civile

Il sindaco e l'assessore Supino: vicini alla famiglia per accertare le responsabilità

muore sul lavoro il comune di nocera si costituisce parte civile
Nocera Inferiore.  

La Giunta Comunale di Nocera Inferiore ha deliberato la costituzione di parte civile in un procedimento penale relativo a un grave infortunio mortale sul lavoro verificatosi sul territorio cittadino.

LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La decisione rappresenta un atto di responsabilità istituzionale con cui l'Amministrazione comunale intende tutelare gli interessi della comunità e riaffermare con fermezza il valore della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della vita umana.

Con questo provvedimento, il Comune manifesta la propria vicinanza ai familiari della vittima e ribadisce l'impegno a sostenere ogni iniziativa volta all'accertamento della verità e delle eventuali responsabilità, nel pieno rispetto dell'operato dell'Autorità giudiziaria.

LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE SUPINO

"L'Amministrazione comunale mantiene alta la guardia sui temi del lavoro, dei diritti e della tutela della persona - dichiara l'assessore ai Diritti e Politiche del Lavoro e Contenzioso, Clotilde Supino - La costituzione di parte civile è un atto doveroso e coerente con la nostra visione politica e amministrativa: saremo sempre al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, riaffermando nelle sedi giudiziarie competenti il principio irrinunciabile del rispetto delle norme sulla sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro."

LE PAROLE DEL SINDACO DE MAIO

"La tutela della sicurezza sul lavoro rappresenta un principio irrinunciabile - dichiara il sindaco Paolo De Maio - Con la costituzione di parte civile il Comune compie un atto di responsabilità nei confronti dell'intera comunità, riaffermando la vicinanza ai familiari della vittima e la volontà di contribuire, nelle sedi opportune, all'accertamento della verità e delle responsabilità. La difesa della vita e della dignità di ogni lavoratore è un valore che le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione."

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