Incidente a Giffoni Sei Casali: 72enne si infilza una gamba in una recinzione Ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza al Ruggi

Momenti di grande apprensione nel primissimo pomeriggio in località Malche, nel territorio comunale di Giffoni Sei Casali, dove un uomo di 72 anni è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava all'aperto, probabilmente intento a effettuare lavori casalinghi.

Per cause ancora in fase di ricostruzione, l'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio scivolando rovinosamente, finendo per rimanere infilzato a una gamba da una parte della struttura metallica. Vista la gravità e la delicatezza della situazione, i familiari e i presenti hanno immediatamente lanciato l'allarme contattando la sala operativa di soccorso.

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco della sede centrale di Salerno, affiancati dal personale sanitario del 118. L'operazione si è rivelata particolarmente complessa a causa della posizione in cui si trovava l'infortunato e della necessità di liberarlo senza aggravare le lesioni riportate. I pompieri hanno dovuto impiegare un flessibile per tagliare con estrema precisione una sezione dell'inferriata che bloccava e trafiggeva l'arto dell'uomo.

Una volta completate le delicate manovre di liberazione in sicurezza, il ferito è stato immediatamente stabilizzato dai sanitari del 118 presenti sul posto. Successivamente, è stato trasferito d'urgenza a bordo di un'ambulanza e condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per ricevere le cure mediche del caso e sottoporsi agli accertamenti diagnostici necessari.