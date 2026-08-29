Incidente a Giffoni Sei Casali: 72enne si infilza una gamba in una recinzione

Ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza al Ruggi

incidente a giffoni sei casali 72enne si infilza una gamba in una recinzione
Giffoni Sei Casali.  

Momenti di grande apprensione nel primissimo pomeriggio in località Malche, nel territorio comunale di Giffoni Sei Casali, dove un uomo di 72 anni è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava all'aperto, probabilmente intento a effettuare lavori casalinghi.

Per cause ancora in fase di ricostruzione, l'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio scivolando rovinosamente, finendo per rimanere infilzato a una gamba da una parte della struttura metallica. Vista la gravità e la delicatezza della situazione, i familiari e i presenti hanno immediatamente lanciato l'allarme contattando la sala operativa di soccorso.

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco della sede centrale di Salerno, affiancati dal personale sanitario del 118. L'operazione si è rivelata particolarmente complessa a causa della posizione in cui si trovava l'infortunato e della necessità di liberarlo senza aggravare le lesioni riportate. I pompieri hanno dovuto impiegare un flessibile per tagliare con estrema precisione una sezione dell'inferriata che bloccava e trafiggeva l'arto dell'uomo.

Una volta completate le delicate manovre di liberazione in sicurezza, il ferito è stato immediatamente stabilizzato dai sanitari del 118 presenti sul posto. Successivamente, è stato trasferito d'urgenza a bordo di un'ambulanza e condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per ricevere le cure mediche del caso e sottoporsi agli accertamenti diagnostici necessari.

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