Salernitana, intreccio col Pescara: un ex può essere un assist per Ferraris? Il club granata ragiona e spera nelle evoluzioni di mercato per tentare il colpo in attacco

Un mercato da decifrare. Ultimi giorni con il piede sul freno. Dopo gli arrivi di Pieraccini e La Gumina, la Salernitana tira il fiato, fa i conti, studia la possibilità di un altro ultimo movimento in entrata. In lista over la possibilità ci sarebbe ma anche l’estromissione di Heinz, al momento fuori per infortunio e pronto a rientrare fra almeno due mesi. Riflessioni anche sulla posizione di Mastrovito, al momento fuori dalle gerarchie di Cosmi.

L’intreccio col Pescara

La volontà della Salernitana è quella di regalarsi un trequartista. Gli occhi sono ritornati su Andrea Ferraris, calciatore del Pescara, lo scorso anno protagonista della cavalcata playoff della Bersagliera. Ferraris ha tra le mani la proposta di un rinnovo triennale sulla quale ci sono riflessioni in corso. Intanto, il Pescara si prepara a chiudere due colpi per l’attacco: il primo è Parigi dal Latina per 250 mila euro più un bonus di 50 mila facilmente raggiungibile nel 2027. Lunedì invece previsto un incontro a Milano con l’entourage di Roberto Inglese. L’ex capitano della Salernitana potrebbe allargare le rotazioni offensive e chiudere la coppia per il ruolo di centravanti. Faggiano osserva e spera in un’apertura per Ferraris.