Scoppio dell'abitazione a Cassino, l'Agro piange Carmine Sirica Dopo cinque giorni il cuore dell'infermiere ha smesso di battere

Non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni che, lo scorso 24 agosto, era rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino. Il suo cuore ha smesso di battere nell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Originario di Sarno e residente a San Valentino Torio, era ricoverato in condizioni disperate nel Centro grandi ustionati dell'ospedale romano.

Il tragico incidente si era verificato nell'abitazione di via Guado Santa Maria, a Cassino. A seguito della deflagrazione era rimasta gravemente ferita anche Katia Adinolfi, compagna dell'uomo, anche lei operatrice sanitaria e originaria della provincia di Salerno. La donna è ricoverata nello stesso ospedale, in condizioni gravi. Sono in corso accertamenti da parte di forze dell'ordine e Procura per far luce su quanto accaduto. Dolore nella città dell'Agro dove in tanti avevano sperato in un miracolo.