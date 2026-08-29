Foggia-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi lancia subito un nuovo arrivo Allo Zaccheria serve una risposta della Bersagliera. Cosmi rinforza la mediana e ritrova due pedine

Vincere per cancellare i due derby amari e gettare acqua su un ambiente già rovente. La Salernitana ha l'assist del campionato e di una sfida caldissima come quella con il Foggia (ore 18:00) per spegnere i primi malumori. Allo Zaccheria, vuoto per squalifica, serve una risposta convincente, da Bersagliera, da pretendente al titolo finale. Tutte le big sono scivolate in queste prime due giornate, ora per la Salernitana l'obbligo è quello di correggere il tiro e ripartire.

Le possibili scelte di Cosmi

Il tecnico umbro si affida ai suoi titolarissimi e cambia le gerarchie in difesa. Dentro subito Pieraccini, Matino invece ha la meglio su Anastasio e Zoia. Nel cuore della difesa c'è Capuano. In mezzo al campo pesano i ritorni di Tascone e Llano dopo il turno di squalifica. Vitale completerà la mediana con Gyabuaa e Tascone. In attacco D’Ursi dal 1′ con Lescano. Inizialmente in panchina Achik, La Gumina e Bevilacqua.

Foggia-Salernitana, le probabili formazioni

Foggia (4-2-3-1): Saro; Todisco, Seck, Parisy, Smeraldi; Gallo, Haoudi; Oviszach, Panico, Petito; Luciani. Allenatore: Auteri.

Salernitana (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Capuano, Matino; Llano, Tascone, Gyabuaa, Villa; Vitale; D’Ursi; Lescano. Allenatore: Cosmi.