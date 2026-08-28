Scafatese, esordio casalingo amaro: ad Agropoli vince il Picerno Abreu e Pugliese condannano il canarino

Con il classico scarto il Picerno batte la Scafatese e resta a punteggio pieno nel campionato di Serie C Sky Wi Fi. Al Guariglia di Agropoli, casa momentanea del club canarino, mister Ferraro per la prima casalinga in terza serie rivoluziona un po’ il suo 4-3-3 partendo con Forte tra i pali, Novella e Ortisi terzini, Manzi e Suhs centrali, Proia, Brunet e Alessio Esposito a centrocampo a sostegno del tridente composto da Palmieri, Convitto e Longo; dopo pochi minuti, però, il tecnico gialloblù è costretto anche a rinunciare a Manzi per un problema fisico. Il primo tempo termina con gli ospiti avanti grazie al sigillo di Abreu, nella ripresa Ferraro prova a scompigliare le carte inserendo i nuovi arrivati Toscano e Emmausso, ma il gol di Pugliese chiude la gara sul definitivo 0-2

SCAFATESE-PICERNO 0-2

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Manzi (24’ Scognamiglio), Suhs, Ortisi (77’ Molinaro); Proia, Brunet (46’ Volpicelli), Esposito Alessio (46’ Toscano); Palmieri, Longo, Convitto (46’ Emmausso).

A disposizione: Becchi, Lamberti, Volpicelli, Tripi, Scognamiglio, Altobello, Toscano, Molinaro, Terribili, De Michele, Guerra, Esposito Catello, Emmausso, De Chiara.

All: Giovanni Ferraro

AZ PICERNO (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Bianchi (63’ Maselli), Franco (63’ Scravaglieri), Virgilio; Pugliese, Abreu (89’ Coppola), Esposito Emmanuele (58’ Nocerino)

A disposizione: Pecci, Cortese, Perri, Kanoute, Maiorino, Tolovan, Nocerino, Pistolesi, Maselli, Rillo, Oliviero, Coppola, Scravaglieri

All: Claudio De Luca

RETI: 26’ Abreu, 80’ Pugliese

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria

Note. Ammoniti: Proia (S), Scravaglieri (P), Molinaro (S). Calci d’angolo 4-6. Recupero: 4’ pt, 7’ st