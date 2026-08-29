Cavese, che tris al Cerignola (3-1). Masitto sorride: "Vittoria da squadra vera" Il Simonetta Lamberti fa festa. E ora è testa al derby con la Salernitana

Uno splendido esordio. Tre gol e tre punti. La Cavese parte fortissimo e fa valere subito la legge del Simonetta Lamberti. Gli aquilotti stendono l'Audace Cerignola (3-1) con una prova gagliarda, intensa, da squadra vera. Cionek, Macchi e Fusco nel finale regalano un successo pesantissimo, con la squadra blufoncè brava nel rispondere al colpo del pari firmato Gambale. Tanti spunti interessanti, come la scelta di ripartire da nove undicesimi della scorsa stagione, viatico ideale per aprire la lunga settimana che porterà al derby di domenica prossima con la Salernitana.

Masitto: "Vittoria di cuore"

Mister Masitto non nasconde la sua gioia per la sua prima vittoria da professionisti: "Bisogna fare i complimenti alla squadra. Potevamo disunirci dopo il pari di Gambale, anche alla luce di un periodo in cui, dopo aver creato tanto nelle precedenti partite, poi ci siamo sciolti. Invece la squadra non ha mollato, i cambi hanno aiutato. Siamo felici di aver centrato questo successo per i calciatori, per i tifosi e per la società. In questa sfida ho preferito ripartire dalle certezze, con nove undicesimi della scorsa stagione perchè avevo bisogno di basi solidi. Siamo all'inizio del percorso, sappiamo che dobbiamo inserire ancora altri aspetti.

Sul derby

Derby con la Salernitana? Sappiamo che è una partita importante ma il campionato è lungo. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare punti su ogni campo, consapevoli di avere una rosa lunga, con calciatori che quando subentreranno devono dare il massimo. Servirà essere pronti a tutti. Sarà una partita bellissima, ci arriviamo una vittoria ma non dobbiamo esaltarci".