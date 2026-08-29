Salernitana-ultras, è rottura: striscioni in città contro Iervolino e Pagano In più punti della città striscioni contro patron e ad: "Meglio il fallimento, pazienza finita"

Un prepartita rovente. Non ci saranno spettatori sugli spalti a Foggia ma il clima incadescente per la Salernitana si respira in città. Dopo il tentativo di incontro richiesto dagli ultras ma negato da Danilo Iervolino, arrivano nuovi messaggi durissimi in più angoli della città dalla Curva Sud Siberiano. "Iervolino e Pagano: dopo un ulteriore ridimensionamento se questo è l'andamento meglio il fallimento" in zona Piazza della Libertà. All'altezza di Pastena un altro testo durissimo: "Senza amore, senza progetto, senza dignità. Iervolino e Pagano fuori dalla nostra città". Ancora nel centro si legge: "Credete di gestirla come un'azienda ma la vostra è solo incompetenza: Salerno ha perso la pazienza". Un clima incadescente a poche ore da un match importante e a pochi giorni dal gong di mercato che potrebbe regalare ancora un rinforzo. Intanto la rottura si allarga ancora di più.