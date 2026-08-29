LIVE | Foggia-Salernitana, la diretta web del match

Foggia-Salernitana, la diretta testuale del match
FOGGIA (4-2-3-1): Saro; Todisco, Berra, Parisy, Smeraldi; Gallo, Haoudi; Petito, Panico, Tourè; Luciani.
A disposizione: Marfella, Testa, Seck, Di Pasquale, Oviszach, Coulibaly, Maestrelli, Demeter, Bigonzoni, Merdji, Azarovs, Ngana, Chiara. Allenatore: Auteri.
SALERNITANA (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Capuano, Anastasio; Llano, Tascone, Gyabuaa, Vitale, Villa; Achik, Lescano. A disposizione: Cevers, Maglione, Zoia, Del Pin, Longobardi, Matino, Mastrovito, Djibril, Di Vico, Cardoni, D’Ursi, La Gumina, Boncori, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi.
IL PRE-GARA. Cosmi cambia assetto e per la sfida al Foggia passa al 3-5-2. Subito in campo Pieraccini, arrivato ad inizio settimana. Solo panchina del D'Ursi. Davanti a Galeotti spazio a Pieraccini, Capuano e Anastasio. Llano e Villa saranno gli esterni con Tascone, Gyabuaa e Vitale in mezzo al campo. Davanti Lescano ed Achik. Il Foggia si schiera con il 4-2-3-1: subito in campo il fresco ex Berra che guiderà la retroguardia. Davanti tocca a Petito, Panico e Touré alle spalle di Luciani.