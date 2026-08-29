LIVE | Foggia-Salernitana, la diretta web del match

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Foggia-Salernitana, la diretta testuale del match

FOGGIA (4-2-3-1): Saro; Todisco, Berra, Parisy, Smeraldi; Gallo, Haoudi; Petito, Panico, Tourè; Luciani.

A disposizione: Marfella, Testa, Seck, Di Pasquale, Oviszach, Coulibaly, Maestrelli, Demeter, Bigonzoni, Merdji, Azarovs, Ngana, Chiara. Allenatore: Auteri.

SALERNITANA (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Capuano, Anastasio; Llano, Tascone, Gyabuaa, Vitale, Villa; Achik, Lescano. A disposizione: Cevers, Maglione, Zoia, Del Pin, Longobardi, Matino, Mastrovito, Djibril, Di Vico, Cardoni, D’Ursi, La Gumina, Boncori, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi.