Sequestrati dalla finanza oltre 10mila litri di gasolio di contrabbando Denunciato un imprenditore

I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli in materia di frodi in su carburanti e accise. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operante nell'agro nocerino-sarnese.

TRE SERBATOI SENZA LE COMUNICAZIONI ANTINCENDIO PREVISTE

Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali dell'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state attivate le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al Comando dei Vigili del Fuoco.

QUATTROMILA LITRI DI GASOLIO DI CONTRABBANDO IN UNA DELLE CISTERNE

Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari a circa 4mila litri di prodotto, fosse di contrabbando, in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e, di conseguenza, non tracciabile.

SEQUESTRATI I TRE SERBATOI E 10MILA LITRI DI GASOLIO

Le attività di servizio si sono concluse con il sequestro dei tre serbatoi e dei 10mila litri di gasolio contenuti, mentre il titolare dell'impresa ispezionata è stato denunciato-

L'IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO LE FRODI ALL'ERARIO

"L'operazione - si legge nella nota stampa a corredo dell'operazione - conferma il costante impegno della Guardia di Finanza di Salerno nel contrasto alle frodi ai danni dell'erario, a tutela dell'economia legale e della sicurezza economico-finanziaria del territorio".