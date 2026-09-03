Salernitana, rebus lista: Faggiano verso due esclusioni Il ds deve fare i conti con la lista over piena e con un esubero ancora in rosa

Un recupero dall’infortunio e un esubero. La Salernitana fa i conti anche con la possibilità concreta di dover allargare la rosa di calciatori a disposizione a chi non rientrerà nel progetto tecnico di Serse Cosmi. Dopo il lavoro in uscita, piazzando quasi tutti gli esuberi, Daniele Faggiano non è riuscito nell’arduo compito di trovare una soluzione per Paolo Ghiglione. Si è andati anche alla ricerca di una risoluzione per permettere al calciatore di poter restare in Italia e accasarsi con lo status da svincolato: tentativo fallito. Restano le sirene estere ma anche la possibilità di rimanere ai margini fino a gennaio.

Due over in più

Una posizione, quella di Ghiglione, che potrebbe anche cambiare seppur dal calciatore non sia mai arrivata apertura ad un possibile reintegro. Per questo motivo, insieme a Ghiglione, la Salernitana dovrà lasciare fuori anche un altro calciatore over. L’indiziato è Jonas Heinz, messo ko dal problema al ginocchio che lo terrà ai box fino a novembre. Appena sarà pronto verrà inserito nuovamente, con il baby Mastrovito indiziato a fargli spazio.