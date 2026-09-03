Cavese, un rinforzo per il derby con la Salernitana: vicino Fiordaliso Accordo ad un passo per l'ex Spal

L’attesa per il derby e una possibile sorpresa di mercato. La Cavese si prepara alla super sfida con la Salernitana di domenica all’Arechi. Nel bel mezzo del clima di limitazioni previsto per il derby e con l’abbraccio del tifo alla squadra nella mattinata di domenica, in casa Cavese si pensa anche ad un nuovo innesto dal mercato degli svincolati.

Alessandro Fiordaliso, 27enne jolly difensivo, è vicinissimo al club metelliano. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, con cui ha disputato fino al campionato Primavera, Fiordaliso ha sempre giocato tra i professionisti. In Serie B ha indossato le casacche di Venezia, Cremonese e Spal oltre a Teramo e Bra nel campionato di serie C. Il suo arrivo in blufoncè garantirà un’ulteriore componente di esperienza a mister Masitto.