Salerno, blitz della Municipale a Lungomare: fermata una persona Intensificati i controlli da parte dei caschi bianchi

Continuano le attività di controllo delle forze dell'ordine sul lungomare di Salerno. In serata gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato uno straniero che arrecava disturbo ai passanti. L'intervento ha visto impegnati diversi agenti della Polizia Locale che, da tempo, hanno intensificato le attività di controllo in quell'area della città. L'operazione si è rivelata particolarmente complessa ed ha reso necessaria la presenza di diversi agenti.

Non è la prima volta che i caschi bianchi intervengono in quella zona della città: nelle scorse settimane il Nucleo Operativo Sicurezza - voluto dal sindaco Vincenzo De Luca per intensificare i controlli e contrastare fenomeni di micro-criminalità - ha effettuato controlli e sequestri proprio a Lungomare. Controlli rafforzati soprattutto durante la movida, al fine di garantire sicurezza e decoro ai cittadini e ai tanti turisti che in questi giorni sono presenti in città.