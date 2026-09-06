Salernitana-Cavese 1-1, Tascone: "Puniti da episodi, adesso testa al Potenza" Ai tifosi: "Noi come loro vogliamo vincere tutte le partite"

"Abbiamo avuto un approccio importante, costruito tante occasioni nel primo tempo, purtroppo abbiamo preso gol su di una palla inattiva. Ci siamo abbassati ma non abbiamo sofferto tante occasioni. Ora dobbiamo solo pensare alla partita di venerdì con il Potenza". Lo ha detto in mixed zone Mattia Tascone, capitano della Salernitana, al termine del derby pareggiato 1-1 contro la Cavese.

"Con Vitale mi sono trovato bene, in mezzo al campo non è cambiato nulla perché già giocavamo a due. Si è visto un buon calcio. Dovevamo fare di più per vincere. Nel secondo tempo l'episodio del gol ci ha tagliato le gambe".

Resta il rimpianto per il gol annullato sul risultato di 0-0: "Ho detto all'arbitro che il portiere era andato a vuoto e poi si è scontrato con il nostro calciatore. Per me era regolare il gol ma l'arbitro ha visto così e non possiamo farci nulla".

Sul messaggio lanciato dalla Curva Sud: "Ai tifosi dico che hanno ragione, la Salernitana non può avere questi risultati. Noi andiamo in campo e abbiamo il loro stesso obiettivo: vogliamo vincere tutte le partite. Lo dico io a nome di tutta la squadra: dovremo dare il massimo. Noi in ritiro siamo partiti con una squadra ed eravamo in 30, ne sono rimasti 14. Sono arrivati tanti calciatori che adesso si stanno ambientando. Il mercato è stato pesante, ora ci siamo tutti con la testa. Già questa settimana ho visto che eravamo più sereni. C'è stato uno scossone. A Foggia 20 minuti abbiamo fatto benissimo, oggi ne sono stati 45, con il Potenza ne saranno sicuramente 90".