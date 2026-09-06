Controlli nel fine settimana a Cava, sindaco in strada con le forze dell'ordine

Sabato sera il sindaco ha voluto essere personalmente sul territorio, al fianco della nostra Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine impegnate nelle attività di controllo. "Da sabato 5 settembre abbiamo avviato, insieme al vicesindaco Annalisa Della Monica e al comandante Saverio Valio, un programma straordinario per la sicurezza nei fine settimana, preventivamente presentato al Prefetto".
Tre unità mobili della Polizia Municipale sono state impegnate a supporto di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la movida: Piazza Abbro, Corso Umberto, la Statale e San Francesco.
"Sono stati intensificati i controlli sui locali e sulle occupazioni di suolo pubblico e, parallelamente, le attività di prevenzione e contrasto alla sosta selvaggia, che hanno portato all’elevazione di oltre 40 contravvenzioni - si legge nella nota del primo cittadino -. Sappiamo bene che la situazione non è semplice. Oggi il nostro Corpo di Polizia Municipale può contare su appena 23 agenti, chiamati quotidianamente a far fronte a servizi, esigenze e responsabilità sempre maggiori. Nonostante questo, attraverso la riorganizzazione del servizio, il prolungamento dell’orario fino alle ore 24, concordato con le organizzazioni sindacali, e la collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine, stiamo mettendo in campo uno sforzo concreto e importante. Erano anni che, il sabato sera, non si vedevano tre pattuglie della Polizia Municipale contemporaneamente in servizio sul territorio. È un primo passo. E non sarà l’ultimo", assicura la fascia tricolore cavese.