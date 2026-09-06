Controlli nel fine settimana a Cava, sindaco in strada con le forze dell'ordine "Erano anni che non si vedevano tre pattuglie dei vigili in servizio sul territorio"

Sabato sera il sindaco ha voluto essere personalmente sul territorio, al fianco della nostra Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine impegnate nelle attività di controllo. "Da sabato 5 settembre abbiamo avviato, insieme al vicesindaco Annalisa Della Monica e al comandante Saverio Valio, un programma straordinario per la sicurezza nei fine settimana, preventivamente presentato al Prefetto".

Tre unità mobili della Polizia Municipale sono state impegnate a supporto di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la movida: Piazza Abbro, Corso Umberto, la Statale e San Francesco.

"Sono stati intensificati i controlli sui locali e sulle occupazioni di suolo pubblico e, parallelamente, le attività di prevenzione e contrasto alla sosta selvaggia, che hanno portato all’elevazione di oltre 40 contravvenzioni - si legge nella nota del primo cittadino -. Sappiamo bene che la situazione non è semplice. Oggi il nostro Corpo di Polizia Municipale può contare su appena 23 agenti, chiamati quotidianamente a far fronte a servizi, esigenze e responsabilità sempre maggiori. Nonostante questo, attraverso la riorganizzazione del servizio, il prolungamento dell’orario fino alle ore 24, concordato con le organizzazioni sindacali, e la collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine, stiamo mettendo in campo uno sforzo concreto e importante. Erano anni che, il sabato sera, non si vedevano tre pattuglie della Polizia Municipale contemporaneamente in servizio sul territorio. È un primo passo. E non sarà l’ultimo", assicura la fascia tricolore cavese.