Casertana-Scafatese, le probabili formazioni: Facciolo al debutto Alle ore 21:00 al Pinto prende il via il nuovo corso dei canarini

Un derby intenso. La nuova Scafatese riparte da mister Facciolo. Il tecnico ad interim scelto dal club dopo la rivoluzione tecnica decisa in settimana parte con una prova di fuoco. Al Pinto (ore 21) è tempo di super sfida contro l'ambiziosa Casertana di Espinal. Per i canarini, pesa l'assenza di Manzi in difesa. Davanti a Becchi, Suhs e Ortisi saranno i centrali, con Proia e Novella sulle corsie. Poi il terzetto Brunet, Toscano, Volpicelli a sostegno del tridente Convitto, Palmieri e Longo.

Le parole di Facciolo

Emozionato il nuovo tecnico, costretto alla tribuna causa squalifica: «Mi aspetto una squadra che scende in campo con coraggio, che provi a fare quelle situazioni che abbiamo provato questa settimana, che ci metta grande attenzione, e che soprattutto vada in campo a morire per la maglia, ci serve un atteggiamento propositivo, non dobbiamo essere passivi, poi chiaramente durante la partita andiamo a correggere le varie situazioni, perché ovviamente questa sarà una partita in cui bisogna soffrire, e noi dobbiamo essere bravi a soffrire, poi ci saranno dei momenti in cui avremo la partita in mano e dobbiamo sfruttare quelle occasioni che abbiamo creato».

Casertana-Scafatese, le probabili formazioni:

Casertana (3-5-2): De Lucia, Belli, Rocchi, Caporale; Oukhadda, Mehic, Pezzella, Girelli, Vezzoni; Castelli, Manconi. Allenatore: Espinal.

Scafatese (4-3-3): Becchi; Novella, Suhs, Ortisi, Proia; Toscano, Brunet, Volpicelli; Convitto, Palmieri, Longo. Allenatore: Zeoli (Facciolo squalificato).