Salernitana-Cavese, le probabili formazioni: Cosmi cambia, Masitto conferma Alle ore 15:00, in un caldo torrido, un derby prezioso per entrambe le compagini

Un derby importantissimo. Salernitana-Cavese è già una gara determinante. Non per i metelliani, con il vento in poppa del successo sul Cerignola, bensì per la Salernitana. I primi risultati non ottimali e il malumore della piazza contro la società ha fatto scattare il semaforo giallo. Alle ore 15:00, in un caldo torrido (perchè scendere in campo nel cuore del pomeriggio mettendo a repentaglio la salute di calciatori e spettatori in un derby con appena tre tifosi ospiti per le limitazioni imposte), in una cornice di pubblico da oltre 12mila spettatori, la Salernitana vuole dare un calcio alla crisi.

Le scelte di Cosmi

I granata cambieranno pelle. Si passa ad un camaleontico 4-4-2, alla luce dell'emergenza in difesa e in mediana. Davanti a Galeotti, linea a quattro col debutto di Celiento in mezzo con Pieraccini. Sulle corsie Llano e Anastasio guardano le spalle ad Achik e Villa. In mezzo al campo Tascone e Gyabuaa. Davanti ci sono D'Ursi e Lescano.

Le scelte di Masitto

La Cavese invece ha l'ossatura dello scorso anno e un'idea tattica precisa. Sarà 3-5-2, con Boffelli protetto da Peretti, Cionek, Nunziata. In mezzo al campo Macchi e Sava sono gli esterni, con Diarrassouba, Visconti e Awua in mezzo al campo. Davanti ci sono Orlando e Alberti.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cavese

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Gyabuaa, Villa; D’Ursi, Lescano. Allenatore: Cosmi.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Macchi, Diarrassouba, Visconti, Awua, Sava; Orlando, Alberti. Allenatore: Masitto