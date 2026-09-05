Torneo di Penne, Scafati cade con Roma ma non demerita I capitolini si impongono 85-71

Lotta, gioca una pallacanestro intensa e non demerita al cospetto della Maxima Roma, una delle squadre inserite alla vigilia nel lotto delle big della serie A. La Longobardi Scafati mostra, nella finale del memorial Di Flavio a Penne persa questa sera contro i capitolini, ulteriori step di crescita. Nonostante l’assenza di Moore, precauzionalmente a riposo, e con Nevels in campo per pochi minuti con una condizione fisica ancora precaria. Il gap di 14 punti non deve trarre in inganno. La gara è stata quasi sempre in equilibrio, con la Longobardi Scafati aggrappata agli avversari fino agli ultimi minuti, quando il distacco tra le due compagini era appena di cinque lunghezze. Tra i protagonisti di serata, ancora una prestazione importante del duo italiano Mascolo-Lever: il capitano autore di 15 punti, il lungo addirittura 17. Tra gli americani, Offurum di nuovo in doppia cifra a quota 12. Ma in generale, la squadra gialloblu ha evidenziato nel corso di questo torneo una crescente attitudine difensiva e un miglioramento nelle collaborazioni in attacco e nello sviluppo del gioco offensivo. Segnali incoraggianti in vista del campionato.

Maxima Roma – Longobardi Scafati: 85-71(23-19, 24-17, 19-16, 19-19)

Maxima Roma: Brown 5, Bilan 4, Holiday 18, Alibegovic, Lemar 13, Veronesi 21, Bonacini, Moon 2, Camara 11, Ryan 11. Coach M. Cotelli.

Scafati: Lever 17, Iannuzzi 2, Ceron, Nevels 5,Offurum 12, Onyema, Horton 5, Mascolo 15, Johnson 8, Spinelli 7, Coach P. Bucchi