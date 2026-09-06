LIVE | Salernitana-Cavese, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

SALERNITANA-CAVESE: LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Villa, Tascone, Vitale, Achik; La Gumina, D'Ursi. A disposizione: Cevers, Cataldo, Zoia, Gyabuaa, Lescano, Djamanca, Boncori, Del Pin, Longobardi, Cardoni, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Macchi, Diarrassouba, Visconti, Awua, Sava; Orlando, Alberti. A disposizione: Bertini, Asiatico, Fella, Ponziglione, Esposito, Fiordaliso, Mannucci, Personeni, Severino, Fiorin, Maiolo, D'Amore, Fusco, Acerbo. Allenatore: Masitto.

ARBITRO: Nigro di Prato - assistenti: Bettani e Gasparini - IV uomo: Angelillo - FVS: Spartisano.

IL PRE-GARA. Alle 15 all'Arechi va in scena il derby Salernitana-Cavese. Cosmi cambia uomini e modulo: si passa al 4-4-2 con La Gumina (preferito a Lescano) in coppia con D'Ursi. Davanti a Galeotti spazio a Llano, Pieraccini, Celiento e Anastasio. Villa e Achik saranno gli esterni di centrocampo con Tascone e Vitale al centro. La Cavese si schiererà con il consueto 3-5-2: Orlando e Alberti nel tandem offensivo.