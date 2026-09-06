Tragedia a Palinuro: 35enne stroncato da un malore in acqua Era in vacanza con la famiglia

Un 35enne di Sanza (L.F., le sue iniziali) ha perso la vita nel pomeriggio mentre si trovava al mare a Palinuro. L'uomo si trovava in vacanza con la famiglia e stava trascorrendo la giornata su di una spiaggia del litorale delle Saline. Da quanto si apprende il giovane era in acqua quando ha avvertito un improvviso malore. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente: il personale di un lido ha prestato le prime cure e praticato le manovre salvavita. Poco dopo sono arrivati sul posto anche gli operatori del 118 che hanno provato in ogni modo a rianimare il 35enne. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Gli accertamenti sono stati effettuati dal personale della Guardia Costiera, supportati dai carabinieri della locale stazione e dagli agenti della Polizia Locale. Sotto choc i familiari dell'uomo che hanno assistito alla tragedia. Dolore e sgomento nelle comunità di Sanza e Buonabitacolo.