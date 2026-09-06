Malore sulla Spiaggia dei Limoni, 63enne perde la vita in mare L'uomo era molto conosciuto a Salerno

Dal Cilento alla Costiera Amalfitana, quella appena trascorsa è stata una domenica tragica sulle spiagge. A Centola ha perso la vita un 35enne di Sanza. Sulla Spiaggia dei Limoni, tra Erchie e Cetara, è deceduto un 63enne salernitano, stroncato da un malore fulminante mentre era in mare. Secondo una prima ricostruzione l'uomo aveva trascorso qualche ora in barca, in compagnia dei suoi familiari. Poi avrebbe deciso di tornare in spiaggia a nuoto. Ma dopo il tuffo avrebbe accusato il malore. Non vedendolo riaffiorare, i figli hanno lanciato l'allarme. Portato a riva, sono iniziati i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa che hanno raggiunto la zona con una idroambulanza, oltre ai militari della Capitaneria di Porto. Ogni tentativo, però, è risultato vano. Per il 63enne, molto conosciuto a Salerno, non c'è stato nulla da fare.