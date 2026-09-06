Salernitana-Cavese 1-1, Masitto: "Contenti per i nostri tifosi, pari di valore" Il tecnico metelliano: "Bertini si è fatto un bel regalo di compleanno con parate decisive"

"Il calo della Salernitana è arrivato perché la Cavese ha cambiato ritmo. C'è stato un tempo a testa secondo me, siamo contenti di aver ripreso una partita contro una squadra forte in uno stadio difficile, senza i nostri tifosi. Siamo contenti di avergli regalato una bella soddisfazione". Lo ha detto Cristiano Masitto, allenatore della Cavese, dopo il pari conquistato contro la Salernitana.

"All’intervallo ho cercato le soluzioni per cambiare la partita, qualcuno era fuori ritmo, c’era l’esigenza di provare qualcosa. Abbiamo disputato un gran secondo tempo, cercando il gol con insistenza e rischiando poco. E’ quello che ci piace, e non è facile, una bella soddisfazione per tutti. La Salernitana? Ha grande qualità, giocatori importanti, sapevamo che sono in un momento difficile e non dovevamo concedergli di alzare il volume anche dello stadio. Alcuni erano troppo tesi, potevamo essere in svantaggio di più gol all’intervallo. Siamo stati bravi a mantenere l’1-0, poi abbiamo lavorato in maniera diversa. Farlo in questo stadio, con tanti giovani, dà tanto valore a questo risultato. Bertini? Si è fatto un bel regalo di compleanno, con tante parate decisive. Un peccato per il caldo, è difficile, si spendono tante energie, fa parte del sistema e ci dobbiamo adeguare, ma fosse per noi, che lavoriamo per la gente, vorremmo giocare la sera, così come vorremmo entrambe le tifoserie sugli spalti".