Salernitana-Cavese, grave infortunio per il portiere Boffelli: è in ospedale L'estremo difensore ha lasciato il campo dopo 15'

Si è rivelato più grave del previsto l'infortunio subito dal portiere Valerio Boffelli nel corso del derby contro la Salernitana. L'estremo difensore della Cavese, nel tentativo di anticipare d'Ursi in uscita, ha impattato contro il calciatore granata, con la palla che è poi terminata in fondo al sacco (ma l'arbitro ha annullato per un fallo sul portiere). Il portiere è stato condotto in ospedale dove trascorrerà la notte. La società metelliana ha diffuso un bollettino medico sulle sue condizioni:

"Il calciatore Valerio Boffelli nei primi minuti del match odierno all’Arechi, ha riportato un trauma commotivo con conseguente sublussazione temporomandibolare destro ed un trauma contusivo alla regione toracica. Il portiere biancoblù, attualmente all’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo’ di Cava de’ Tirreni, sarà tenuto sotto osservazione questa notte.

Gli esami strumentali eseguiti presso il nosocomio metelliano, hanno escluso per fortuna lesioni ossee. Boffelli sarà dimesso nella giornata di domani.Ti aspettiamo presto Vale!".