Lite tra minorenni, una ragazza finisce in ospedale L'episodio è avvenuto a Villammare: indagano i carabinieri

Una ragazza minorenne è stata trasportata in ospedale dopo una lite con un'altra coetanea degenerata in una colluttazione nel piazzale antistante un locale di Villammare, frazione marina di Vibonati, nel Salernitano. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23.

INTERVENTO DI CARABINIERI E SANITARI DEL 118

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118. La giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Dopo le cure è stata dimessa.

IN CORSO LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA

I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla lite, l'ennesima di questa estate che - non solo in provincia di Salerno - vede protagonisti delle violenze ragazze e ragazzi, spesso anche minorenni come accaduto in questo caso.