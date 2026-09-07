Salernitana, alta tensione. Cosmi: "Se serve un colpevole, eccolo" L'Arechi fischia forte e il tecnico prova a parare le polemiche

Da occasione del possibile rilancio a pomeriggio infausto. Dagli applausi di giovedì per caricare la squadra ai fischi copiosi per le promesse disattese. "Noi vogliamo gente che lotta", canta l'Arechi mentre la Salernitana fa il pieno di fischi e a capo chino torna negli spogliatoi. Terza partita consecutiva all'Arechi senza vittorie. Un debutto amarissimo in una stagione che al momento non ha ancora visto la Bersagliera alzare le braccia al cielo.

Insofferenza e delusione dipinta sugli occhi di Serse Cosmi. Il tecnico è chiamato non solo a cercare di dare un'identità alla squadra, ad interrogarsi sul momento complicato sia fisico che mentale della sua Salernitana. Ma da uomo d'esperienza prova a proteggere i suoi calciatori: "Se sento la fiducia degli altri non dovete chiedere a me. Sono abbastanza grande per capire che i risultati non aiutano a dare fiducia. Si sta facendo fatica. I risultati determino. Se volete un colpevole, eccolo qua: sono io". Un segnale forte, la volontà di provare a dare una scossa ma anche il cortocircuito comunicativo, l'impressione di un club alla ricerca di certezze che non solo i risultati potranno restituire.