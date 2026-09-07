Parcheggiatore abusivo fermato dal NOS: scattano denuncia, sanzione e Daspo Stazionava in Piazza Amendola, a pochi passi da Comune e Questura

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, una pattuglia del Nucleo Operativo Speciale della Polizia Locale è intervenuta in Piazza Amendola, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un parcheggiatore abusivo, particolarmente aggressivo nei confronti degli automobilisti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il soggetto - un cittadino di nazionalità ucraina - che, alla vista degli operatori, ha immediatamente iniziato ad inveire con violenza e a minacciarli. Nonostante le notevoli difficoltà operative e il forte rischio per la salute e la sicurezza, legato anche alle precarie condizioni igienico-sanitarie dell'uomo, riscontrato affetto da scabbia, gli agenti del NOS sono riusciti a immobilizzarlo e bloccarlo.

Condotto presso gli uffici della locale Questura, il soggetto è stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificato. A suo carico sono scattate le seguenti misure: deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale; sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada per l'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo; notifica dell'Ordine di Allontanamento (Daspo Urbano) dalla zona.