Salernitana, messaggio durissimo del tifo: "Iervolino vada via, è una sciagura" Il tifo fa esplodere il malcontento: "E' il patron meno contestato e vuole andare via: lo faccia"

"Tanto ormai è chiaro: Iervolino è una sciaugura". Una nota firmata dalla Curva Sud Siberiano, dal Ccsc, dal Salerno Club 2010 e dl Club Mai Sola. Il mondo Salernitana si spacca e rilancia nuovi messaggi durissimi contro il patron Danilo Iervolino. Nella locandina si legge: "Troppe chiacchiere sono state fatte, troppe ne abbiamo sentite. Non servono a nulla, smetteremo anche noi. C'è una narrazione fantasiosa per la quale Danilo lervolino sarebbe stato offeso da Salerno e pertanto si sia progressivamente disimpegnato. A questo mondo nessuno è indispensabile, figuriamoci chi prometteva la luna e ci ha rovinati, ma giusto per chiarezza: lervolino è il presidente meno contestato della storia della Salernitana. Risultati (disastri) alla mano, il meno contestato della storia del calcio.

"Non rimpiangeremo Iervolino"

La verità è che lui ha preso un impegno con la tifoseria e non lo ha mantenuto.Persa la serie A ha esaurito il piacere, gettando via ogni precauzione e noi appresso.Chiunque tifi Salernitana è vittima della dabbenaggine, sciatteria, superficialità, aridità e mancanza di serietà di Danilo lervolino. Salerno lo ha accolto con i dovuti onori, è lui che ha deciso di mollarci. Vuole andare, nessuno di noi gli si getterà alle caviglie. Chi ama la Salernitana non lo rimpiangerà per un solo minuto.

"Pensiamo solo alla cessione del club"

Non entriamo nel merito tecnico della squadra costruita quest'anno. Non ci compete. Allenatori e calciatori lavoreranno in un ambiente sereno che nulla più di buono si aspetta da chi gestisce la nostra squadra. Si impegnino e non avranno problemi. Non si affannino i dirgenti a chiedere abboccamenti: non ci interessa sentire più nulla. L'unica notizia degna di rilievo, da qui a fine campionato, sarà la cessione della Salernitana ad altra proprietà. A prescindere dai risultati, auspichiamo i migliori possibili, non c'è null'altro che conti. Tanto ormai è chiaro: lervolino è una sciagura.