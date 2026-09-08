Tragedia a Scala: uomo trovato senza vita a Monte di Pontone Indagini in corso per appurare le cause della morte

Il cadavere di un 60enne è stato rinvenuto questa mattina a Scala, in Costiera Amalfitana, sui sentieri della località Monte di Pontone. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso, anche se dai primissimi accertamenti effettuati, sul corpo non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Sul posto è intervenuto il medico legale nominato dalla Procura di Salerno ed i carabinieri della compagnia di Amalfi. A supportare le attività anche gli agenti della Polizia Locale di Scala ed il personale della protezione civile. Da quanto si apprende al momento del ritrovamento, l'uomo indossava soltanto degli slip. In questa fase sono in corso indagini per accertare le cause della morte. Da capire se sarà necessaria l'autopsia per appurare in maniera certa i motivi del decesso o se, dopo un esame esterno, la salma sarà liberata dall'autorità giudiziaria.