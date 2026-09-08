Restyling Arechi e Volpe, nuovo intoppo: congelati i fondi per i lavori La Regione non può sbloccare i finanziamenti a causa delle norme europee sugli aiuti di Stato

Un intoppo che rischia non solo di rallentare ma anche di mettere a repentaglio la possibilità del progetto. I restyling di Arechi e Volpe continuano a fare i conti con problemi. L'ultimo, emerso nelle ultime ore, spaventa e non poco. Nonostante il via libera della Conferenza dei servizi per i permessi del “campo alternativo” al Volpe, l’Arus (Agenzia regionale per lo sport) ha certificato che i 139 milioni di euro necessari per la riqualificazione dei due impianti sportivi sono attualmente congelati. L’erogazione è infatti bloccata dalle rigide norme dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. E questo non solo blocca la realizzazione dei lavori ma allontana il sogno Euro2032.

Il perchè del blocco

Il Mattino di Salerno e La Città di Salerno oggi in edicola raccontano le motivazioni del clamoroso stop. Come spiega Alessandro Mosca sulle pagine de "La Città di Salerno", "i fondi sono bloccati perché manca un rigoroso Piano Economico-Finanziario (PEF) richiesto dall’Articolo 55 del Regolamento UE 651/2014, che vieta gli aiuti di Stato capaci di falsare la concorrenza comunitaria. L’Unione Europea esenta le infrastrutture sportive dal divieto di aiuti di Stato solo a condizioni rigorose. I 139 milioni – già dirottati sui Fondi di Sviluppo e Coesione dopo una prima bocciatura dei fondi Fesr – non possono essere erogati senza dimostrare il cosiddetto funding gap (cuneo finanziario). In sintesi, l’importo pubblico non deve superare la differenza tra i costi di costruzione/gestione dell’impianto e l’utile operativo che esso genererà nel tempo (tramite biglietti, sponsor, affitti di locali). Senza attestare matematicamente questa proporzionalità, finanziare i due stadi rischia di configurarsi come illecito aiuto di Stato, passibile di sanzioni".

Corsa contro il tempo

Da qui, la necessità di una nuova assegnazione alla Milan Ingeneria da 125mila euro per redigere il Pef. Elemento che, come si legge dalla determina, già ad aprile scorso ha creato non pochi problemi, con un primo documento inviato alla Regione dall'Agenzia e rispedito al mittente perchè considerato non in linea con le richieste.