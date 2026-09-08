UFFICIALE - Salernitana, accordo per un nuovo portiere La novità dal mercato

Una mossa a sorpresa. La Salernitana pesca dagli svincolati. Non per il centrocampo ma per la porta. Con una nota, "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere classe 1992 Pietro Perina, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Fidelis Andria. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 90".

Profilo d'esperienza, Perina affiancherà Cevers e Galeotti, classe ‘92 svincolato dopo l’esperienza alla Fidelis Andria e con alle spalle oltre 200 presenze in Serie C e 65 in B.