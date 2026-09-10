Escursionista in difficoltà sul sentiero di Ciolandrea: salvato in barella L'intervento di Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto in località Ciolandrea, nel territorio di Scario, per soccorrere una persona in difficoltà lungo il sentiero che da Scario conduce al belvedere di Colandrea. All'intervento hanno cooperato anche i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Carabinieri.

COORDINAMENTO DALLA CENTRALE OPERATIVA DI CASSANO IRPINO

L'attivazione è giunta dal 118 di Salerno alla Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di Cassano Irpino, che ha coordinato le operazioni e disposto l'invio di una squadra di tecnici CNSAS.

RECUPERO CON BARELLA PORTANTINA

Tecnici, medico e infermiere del Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto la persona lungo il sentiero e, dopo le necessarie valutazioni, hanno provveduto al recupero mediante barella portantina. La persona è stata quindi trasportata lungo il sentiero fino al punto in cui era presente l'ambulanza del 118, alla quale è stata affidata per la prosecuzione dell'assistenza sanitaria.