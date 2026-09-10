Sequestrati oltre 35mila cosmetici contraffatti: alcuni avevano sostanze vietate L'operazione della Finanza: sigilli a creme, shampoo e tinture, un imprenditore denunciato

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, non conformi agli standard di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute. I finanzieri del Gruppo di Salerno hanno eseguito un ingente sequestro a Pontecagnano-Faiano, rinvenendo migliaia di prodotti destinati alla cura della persona.

35.129 ARTICOLI CONTRAFFATTI, TRA CREME, SHAMPOO E TINTURE

In particolare, sono stati sequestrati 35.129 articoli contraffatti, tra cui creme per il corpo, shampoo e tinture per capelli recanti marchi riconducibili a noti brand del settore cosmetico. Le Fiamme Gialle hanno inoltre individuato 1.428 prodotti risultati non sicuri, poiché privi della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa nazionale ed europea.

1.116 PRODOTTI PERICOLOSI: CONTENEVANO UNA SOSTANZA VIETATA

Ancora più rilevante il rinvenimento di 1.116 prodotti cosmetici ritenuti pericolosi per la salute pubblica. Gli articoli contenevano infatti "butylphenyl methylpropional" (sostanza nota come Lilial), una fragranza sintetica il cui utilizzo nei cosmetici è vietato a causa dei possibili effetti nocivi sulla fertilità, sullo sviluppo fetale e per il rischio di reazioni allergiche.

DENUNCIATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

A seguito degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino italiano, legale rappresentante di una società operante nel commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari. L'uomo dovrà rispondere delle ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione, oltre che delle violazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.