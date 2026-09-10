Salernitana-Potenza, i convocati di Cosmi: quattro defezioni Le scelte del tecnico

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Arechi contro il Potenza, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Niente da fare per i lungodegenti De Boer e Heinz. Mancheranno anche Capuano e Djibril. Prima chiamata per l'estremo difensore Perina.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: 6 de Boer, 19 Capuano, 25 Djibril, 26 Heinz.