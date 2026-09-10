FOTO - Salernitana, nuovo striscione anti-Iervolino nei pressi della sede Il drappo è stato immediatamente rimosso pochi minuti dopo la fine della conferenza dell'ad Pagano

La rottura è ormai insanabile. La Salernitana fa i conti con un'era Iervolino ormai quasi al capolinea, con il cartello "vendesi" mai dismesso e che ritorna ad illuminarsi. L'annuncio dell'amministratore delegato Umberto Pagano rompe ogni mistero su quelle che sono le volontà di Danilo Iervolino. Serve però trovare un imprenditore che abbia la forza di sobbarcarsi i costi ingenti del club (15 milioni complessivi la spesa totale per la stagione 2025-2026, di cui 11 investiti da Iervolino).

Mentre nel ventre dell'Arechi rimbombavano le parole di una conferenza stampa accesa, un nuovo striscione è stato affisso nei pressi della sede di via Allende del club. "Iervolino è una sciagura" il testo senza troppi giri di parole esposto senza firma. Il drappo è stato prontamente rimosso. Resta però la distanza ormai abissale tra la proprietà ed il tifo, con l'era Iervolino vicina al capolinea.