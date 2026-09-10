Salernitana, si chiude l'esperienza Mastrovito: torna al Martina Franca Il trequartista era stato escluso dalla lista over

Un'esperienza lampo. Si è già conclusa l'avventura di Mattia Mastrovito con la maglia della Salernitana. Il centrocampista classe 2005 torna infatti al Martina, squadra con cui aveva disputato le ultime due stagioni. Lo scorso 3 agosto il club granata aveva ufficializzato l’arrivo del giocatore, annunciandone la firma fino al 30 giugno 2029. Poi il cambio tattico e l'esclusione dalla lista over per l'inserimento di Varela Djamanca. Per il calciatore ecco la risoluzione e il ritorno al Martina Franca, con contratto triennale sul tavolo.