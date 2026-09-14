Coppia denunciata per truffa agli anziani: recuperati gioielli e mille euro L'operazione lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo: gli indagati sono di origini napoletane

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo e una donna per truffa aggravata.

LA SEGNALAZIONE E L'INTERCETTAZIONE SULL'A2

Nei giorni scorsi, presso la Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina, è giunta una segnalazione riguardante il transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano persone sospettate di truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo segnalato, le pattuglie in servizio sull'autostrada A2 del Mediterraneo sono state predisposte strategicamente lungo la carreggiata nord, riuscendo effettivamente a fermare l'auto.

TROVATI CON MONILI IN ORO E CONTANTI SOTTRATTI AGLI ANZIANI

I due occupanti, un trentottenne e una trentacinquenne italiani, entrambi residenti a Napoli, avevano precedenti per truffa. Inoltre, in seguito a perquisizione, sono stati trovati in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti, sottratti nelle ore precedenti ad anziani.

DENUNCIATI ANCHE PER IL TENTATIVO DI TRUFFA A UN SACERDOTE

I due sono stati denunciati per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché, sempre in concorso, per il tentativo di truffa informatica in danno di un sacerdote indotto a eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione non andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.