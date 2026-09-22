Salerno, in crisi di astinenza minaccia i familiari: arrestato Provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato

Lunedì notte personale della Polizia di Stato, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, è intervenuto presso un'abitazione a seguito di una richiesta di aiuto per una lite familiare.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato un uomo in stato di forte agitazione che, secondo quanto riferito dai familiari presenti, avrebbe rivolto loro minacce e ingiurie, in preda ad una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti, pretendendo denaro ed arrivando a danneggiare gli arredi dell'appartamento. Nel corso dell'episodio avrebbe inoltre minacciato di lanciarsi nel vuoto.

Ala luce degli elementi raccolti e della reiterazione delle condotte, già oggetto di un precedente intervento delle Forze dell'Ordine, l'uomo è stato tratto in arresto. L'intervento della Polizia di Stato si è, quindi, rivelato provvidenziale sia per garantire la sicurezza dei familiari che per evitare conseguenze più gravi.