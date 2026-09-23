Armi e droga in casa: arrestato un 34enne, denunciato un 33enne L'operazione effettuata dai carabinieri

Il 21 settembre a Pontecagnano Faiano, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di un 34enne e contestualmente denunciato in stato di libertà un 33enne, per detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari, nell'ambito dei controlli effettuati nei confronti delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, controllavano il 34enne, trovando nella sua disponibilità crack per un peso di circa 17,50 grammi, suddivisa in 36 dosi, cocaina per un peso di circa 6,20 grammi, hashish per un peso di circa 9 grammi. I carabinieri hanno rinvenuto anche 960 euro in contanti verosimilmente provento dell'attività illecita, cinque bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché una pistola calibro 9 priva di matricola e 41 proiettili calibro 380.

Inoltre, nascosto sul balcone della camera da letto dell'arrestato, un 33enne, che veniva individuato in possesso di 39 dosi di crack e cocaina contenute in una bustina che occultava addosso alla sua persona.