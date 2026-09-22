Ex Salernitana, il Guidonia di Ferrari esonera l'allenatore

Un ribaltone a sorpresa. Cambio in panchina per il Guidonia Montecelio dell'ex Franco Ferrari. La società laziale ha ufficializzato l'interruzione del rapporto con l'allenatore Giovanni Lopez, sollevando lui e il suo staff dall'incarico di guida tecnica della Prima Squadra nonostante il settimo posto in classifica.
Per il nome del successore, c'è la tentazione di un altro ex Salernitana. La pista più chiacchierata porta al ritorno di Ciro Ginestra, profilo già ben conosciuto dall'ambiente e attualmente in cima alle preferenze della dirigenza per raccogliere l'eredità in panchina.