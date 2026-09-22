Funerali di Stato per i 2 soldati caduti in guerra e ritrovati a Salerno Fondamentale il lavoro di ricerca dell’Associazione Salerno 1943

Stamattina, presso il Cimitero Militare Germanico di Caira (Cassino), si sono svolte le solenni esequie di due soldati tedeschi caduti durante i drammatici scontri del settembre 1943 e rinvenuti nel 2022 sulle colline salernitane dai volontari dell’Associazione Salerno 1943.

La cerimonia odierna segna il capitolo conclusivo, ma non finale, di una vicenda umana e storica straordinaria: l’identificazione ufficiale, avvenuta nelle scorse settimane, di uno dei due militari. Come già comunicato, si tratta di Kurt Schmidt, nato il 3 febbraio 1921 e morto a soli 22 anni il 17 settembre 1943 nei pressi di quota 206, sulle colline di Giovi, durante le concitate fasi successive allo sbarco alleato (Operazione Avalanche). L’eccezionale risultato è stato raggiunto grazie alla decodifica della sua piastrina di riconoscimento da parte dell’ente tedesco Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Oggi Schmidt ha ricevuto una degna sepoltura sotto una lapide nominativa. Accanto a lui, il suo commilitone - i cui resti sono stati recuperati nello stesso luogo, ma la cui piastrina non ha restituito un nome - è stato tumulato sotto una lapide muta, in attesa e nella speranza che la ricerca storica possa un giorno restituire una identità anche al suo sacrificio.

I funerali di questa mattina hanno rappresentato un momento di profonda commozione, nel quale il recupero della memoria ha incontrato il massimo rispetto e la dignità dovuti a ogni vittima dei conflitti. Dare un nome a un caduto, sottrarlo all’oblio del tempo e offrirgli una sepoltura definitiva non significa soltanto onorare il passato, ma compiere una scelta consapevole a favore della pace. Ogni nome restituito alla storia è il frammento di una giovinezza spezzata e una testimonianza silenziosa dell’orrore della guerra.

"Oggi le comunità di Salerno e di Caira non si limitano a ricordare due soldati", spiega il presidente dell'associazione Salerno 1943, Vincenzo Pellegrino. "Ricordano tutte le vittime dei conflitti armati e affidano alla loro memoria un messaggio universale, capace di superare il tempo, le generazioni e i confini: la guerra non lascia vincitori, ma soltanto distruzione, vite spezzate e immenso dolore. Dal Cimitero Militare Germanico di Caira si leva oggi, dunque, un invito solenne alla riconciliazione, al dialogo e alla pace. Perché custodire la memoria dei caduti significa anche assumersi la responsabilità di costruire un futuro nel quale tragedie come quelle del 1943 non debbano più ripetersi".