Salerno, nasce la nuova associazione commercianti: "Salviamo le nostre attività" Riflettori sul centro storico: "Va valorizzato"

Questa mattina si è tenuta presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la presentazione ufficiale della nuova Associazione Commercianti Salerno, una realtà nata con l'intento di fare rete, valorizzare le attività cittadine e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio sotto lo slogan "Uniti per il futuro del commercio". La nuova compagine associativa, guidata dal presidente Sabatino Senatore, affiancato dalla vicepresidente Paola Ragone e dal segretario Amedeo Li Bovi, intende porsi come punto di riferimento propositivo e collaborativo per l'intero tessuto economico locale.

Il presidente Sabatino Senatore ha sottolineato come la nascita dell'associazione sia frutto di un confronto spontaneo tra amici ed esercenti accomunati dalla voglia di fare e di cercare risposte concrete per il lavoro di ogni giorno. Senatore ha aperto le porte a tutti i commercianti e ha rivolto un forte appello soprattutto ai giovani, invitandoli a uscire dalle proprie botteghe, a superare la sola dimensione dei social e a unire le forze portando idee fresche e contributi innovativi. Tra le priorità indicate dalla governance figurano la tutela e la valorizzazione del centro storico attraverso il ritorno all'artigianato e ai prodotti locali d'eccellenza, affinché la città possa offrire ai turisti un'accoglienza autentica e farli sentire come a casa. La visione del direttivo punta inoltre ad affrontare questioni strategiche quali la riforma del commercio con un attento controllo delle licenze, la gestione dei parcheggi e il contrasto al fenomeno della desertificazione urbana, proponendo eventi in grado di richiamare visitatori anche dall'intera provincia.

All'incontro ha preso parte in rappresentanza dell'amministrazione comunale il vicesindaco Nino Savastano, che ha portato i saluti del sindaco e ha espresso grande apprezzamento per la nascita di una realtà associativa autonoma e propositiva. Savastano ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nel supportare il commercio locale e l'artigianato attraverso interventi sul decoro urbano, sulla sicurezza e sullo sviluppo di infrastrutture strategiche, come il nuovo polo fieristico, destinate a incrementare la capacità attrattiva e recettiva della città. Il vicesindaco ha confermato la piena disponibilità delle istituzioni all'ascolto e al confronto costante con la nuova associazione per costruire insieme nuove opportunità di crescita.

A conclusione della conferenza, il presidente Sabatino Senatore ha riassunto il senso profondo dell'iniziativa ricordando che quando si spengono le vetrine dei negozi muoiono le città, e che l'impegno prioritario dell'Associazione Commercianti Salerno sarà proprio quello di mantenere vive e luminose le attività del territorio.