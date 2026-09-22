Ex Salernitana, il Pescara blinda Ferraris: rinnovo ad un passo Da obiettivo di mercato al prolungamento con gli abruzzesi

La Salernitana lo ha coccolato nella scorsa stagione. Andrea Ferraris è stato uno dei punti di riferimento nella rincorsa playoff della Bersagliera. Serse Cosmi, dopo averlo utilizzato poco nella prima parte di stagione, ne aveva fatto un titolarissimo. E aveva spinto anche per un possibile ritorno in granata. Non fu riscattato dal Pescara, con il club granata che scelse altre strategie. Ma l'interesse era rimasto vivo fino alla fine del mercato. Dall'altra parte, la volontà degli abruzzesi di blindarlo. Un contratto nuovo di zecca tra le mani, messo in standby in attesa di capire quale potessero essere le traiettorie di mercato. Poi il gong, la permanenza e ora un rinnovo ad un passo. A confermarlo lo stesso patron del Pescara Daniele Sebastiani a "Il Centro": "Con Ferraris siamo d'accordo e appena arriva il procuratore in città chiudiamo su base triennale. Poi passeremo agli altri".