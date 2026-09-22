Salernitana, Cosmi cura i dettagli: si torna all'Arechi Domani seduta nel Principe degli Stadi. Cosmi prepara la trasferta di Crotone

Una seduta mattutina per lavorare sulla tattica. Poi il ritorno all'Arechi per curare i dettagli, preparare nel migliore dei modi la sfida con il Crotone di sabato pomeriggio. La Salernitana spinge sull'acceleratore e si appresta domani pomeriggio alle ore 15:00 a calcare nuovamente il prato del Principe degli Stadi per una nuova seduta a porte chiuse. Nel lavoro di questa mattina continua il lavoro differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Filtra ottimismo sul rientro in gruppo del primo che dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida dello Scida. Palestra per Malik Djibril e Jonas Heinz.