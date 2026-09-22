Salerno, cresce l'attesa per lo show delle Frecce Tricolori

L'appuntamento è cerchiato in rosso da tempo nell'agenda dei grandi eventi in programma a Salerno. Ma ora il momento tanto atteso sta per arrivare. La città di Salerno si prepara ad applaudire il tricolore nei cieli del suo golfo. Nel fine settimana da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026, Salerno ospiterà l’Aeronautica Militare in occasione del 22° Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d'Italia, affiancato dallo spettacolo dell’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".
L’evento sarà presentato ufficialmente domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 10.30, presso la sala Giunta del Palazzo di Città.
All'iniziativa parteciperanno: l'assessore al Turismo Alessandro Ferrara, il vice presidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo, il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d'Italia – Sezione di Salerno - Gennaro Cuciniello, Andrea Ingenito per Aeroclub e Rinaldo Sestili per Associazione Arma Aeronautica Nazionale.