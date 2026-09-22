"UniSA guarda al Futuro", ecco le nuove sfide dell'Ateneo di Salerno Attesa per il conferimento del dottorato a Vasco Rossi

Con la conferenza stampa odierna “UniSA guarda al Futuro”, il rettore Virgilio D’Antonio ha anticipato alle testate giornalistiche le diverse iniziative culturali in arrivo e alcuni dei progetti di proiezione territoriale che l’Ateneo sta costruendo in dialogo con le istituzioni del territorio. Il punto stampa si è aperto con una riflessione sulla “sfida importante e decisiva dei Giochi Europei Universitari” - dal 18 luglio al 1° agosto scorso - “una sfida superata grazie al lavoro di tutta la comunità”, ha sottolineato il Rettore. Una narrazione corale confermata dai dati della sentiment analysis web condotta durante l’arco dell’intera manifestazione e fino al 1° settembre 2026: “gli atenei ospiti e le federazioni sportive universitarie non sono stati semplici spettatori dell'evento, ma redattori. I Giochi Europei sono stati raccontati anche dagli studenti-atleti partecipanti, attraverso i canali istituzionali delle loro università, in 18 lingue diverse”.

A proposito di grandi eventi, tra le iniziative passate in rassegna in apertura della conferenza stampa, uno degli appuntamenti maggiormente attesi e di grandi dimensioni sarà la Cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre in Aula Magna di Ateneo. Il Rettore ha illustrato alla stampa la possibile scaletta della Cerimonia, sottolineando il capillare lavoro organizzativo che, in ottica di sicurezza, l’Ateneo sta mettendo in campo in queste ore per accogliere al meglio l'evento.

Sfogliando ancora l’agenda delle prossime settimane sono stati segnalati alla stampa: il Concerto pianistico “MusicaUnisa” in Teatro di Ateneo giovedì 24 settembre, promosso con il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno e anticipato dall’Aperitivo solidale di Ateneo, realizzato in collaborazione con la Fondazione universitaria; la Passeggiata archeologica allo scavo UNISA nel Tempio di Athena, promossa il 25 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, grazie alla sinergia con il Parco Archeologico di Paestum e Velia; la presentazione delle scoperte archeologiche di Ateneo a Caselle in Pittari in programma il prossimo 29 settembre; la due giorni (30settembre-1ottobre) promossa con Linea D’Ombra Festival, sia al cinema (The Space Salerno) e sia in Ateneo (al campus di Fisciano) con la presenza speciale del registra danese Nicolas Winding Refn, in occasione del suo ultimo film “Her Private Hell”; il 5 ottobre la tappa UNISA del Giro d’Italia per la Pace, che quest’anno toccherà anche i campus di Fisciano e Baronissi; l’appuntamento annuale con Job In Campus, in arrivo dal 20 ottobre; le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi il 29 ottobre e, infine, l’organizzazione del primo “Graduation Day di Ateneo”, la grande festa dei laureati e delle laureate UNISA per la prima volta immaginata come evento corale universitario.

Nella seconda parte della conferenza, per la sezione “Campus in movimento”, il rettore D’Antonio ha presentato alcuni dei progetti di Proiezione territoriale dell’Ateneo: a partire dall’espansione del campus di Fisciano con le nuove residenze in costruzione nell'area nord e con il progetto di riqualificazione di Palazzo Barra a Lancusi, per la realizzazione in una moderna residenza universitaria dedicata anche ai visiting professor; il dialogo in corso con il Comune di Salerno per la prestigiosa sede dell’ex Tribunale cittadino e per il Complesso “Ave Gratia Plena”, che potranno essere destinati ad ospitare rispettivamente attività didattiche d'eccellenza e alloggi residenziali; l’accordo con la Provincia di Salerno per il recupero e la valorizzazione del Complesso monastico di Sant’Anna al Porto, fino alle interlocuzioni avviate con il Comune di Avellino per il recupero e la rifunzionalizzazione ad attività universitaria di due nuovi spazi cittadini.

A questi si aggiungono i progetti che riguardano la Mobilità universitaria, ideati per migliorare l’accessibilità da/verso i campus UNISA e le connessioni con le aree interne. Il Rettore al riguardo ha presentato il Piano spostamenti casa-università, in corso di redazione, la Piattaforma di Carpooling per l’intera comunità personale e studenti, in partenza dal prossimo novembre, il servizio sperimentale di Bikesharing, interconnesso con il trasporto pubblico locale, da/verso i comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Montoro, sempre in partenza da novembre, mentre per migliorare la connessione tra i due campus è avviato il progetto di potenziamento della Navetta Intercampus Linea 47. Sul piano del miglioramento della connessione con la città di Salerno, sono in fase di progettazione l’Hub ferroviario e aeroportuale e l’Hub di trasporto su gomma regionale. Al riguardo è in corso la verifica di fattibilità tecnico-economica di un collegamento «shuttle-express» tra la Stazione FS di Salerno e i campus UNISA, mediante una connessione intermodale con servizi ferroviari sulla linea Salerno-Mercato San Severino attraverso la Navetta intercampus 47. Infine, per le connessioni serali e dei weekend, sarà riattivato il servizio UNISANight.