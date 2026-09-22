Gianluca Boiano è il nuovo vicario della Questura di Salerno Subentra ad Anna Filomena Palmisano

ll Questore di Salerno, Olimpia Abbate ha dato il benvenuto al nuovo vicario della Questura di Salerno, il primo dirigente della Polizia di Stato Gianluca Boiano, che subentra ad Anna Filomena Palmisano, promossa alla qualifica di Dirigente Superiore. Cinquantaquattro anni, napoletano e con una laurea in Giurisprudenza, Boiano vanta una lunga carriera trentennale nella Polizia di Stato, con un'importante esperienza nella lotta alla criminalità organizzata.

Viene nominato commissario nel 2004 ed assegnato la Questura di Rovigo dove ha diretto l'Ufficio Prevenzione Generale. Cinque anni dopo, prende servizio a Bologna presso il VII Reparto Mobile. La sua carriera si è consolidata a Napoli, dove ha prestato servizio per oltre dieci anni, prima come dirigente della Sezione Falchi e successivamente Vice Dirigente e poi Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile. Prima di arrivare a Salerno, ha diretto la Squadra Mobile di Perugia, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Molise e Basilicata e da ultimo ha svolto le funzioni di Vicario del Questore di Isernia. Il Questore e i colleghi della Questura gli hanno espresso i migliori auguri di buon lavoro.