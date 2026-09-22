Salernitana, sfida col Bari senza limitazioni. Attesa per Crotone Resta in forse la presenza dei tifosi granata allo Scida. Col Bari si rinnoverà il gemellaggio

Crotone-Salernitana rischia di non avere il calore dei tifosi granata sugli spalti dello Scida. Il popolo granata attende ancora indicazioni ufficiali per il match di sabato pomeriggio. Nella precedente determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive aveva rimandato al CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) ogni decisione in merito alla gara dello Scida. E nelle ultime ore l'ipotesi di importanti limitazioni si è diffusa tra il mondo del tifo.

Via libera per Salernitana-Bari

Nessun connotato di rischio invece per Salernitana-Bari. Il big match del prossimo 4 ottobre non è stata inserita nell'ultima determinazione del Viminale. Semaforo verde per la sfida che permetterà alle due tifoserie di rinnovare lo storico gemellaggio che lega le due fazioni. L'ultima volta rimanda alla stagione 2024-2025, quando i galletti s'imposero col punteggio di 0-2.