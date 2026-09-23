Coppa Italia Serie C femminile nel caos, la Salernitana Women rinvia il debutto Sospeso al momento il raggruppamento che vede protagoniste le ragazze di Turco

Terremoto nel girone di Coppa Italia Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso proposto dalla società SPD Tharros contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile e nei confronti delle società SSD Academy Calcio Pavia, ASD Academy Abatese 2021 e ASD Riozzese. La sezione disciplinare del TFN, infatti, si è pronunciata definitivamente, dichiarando illegittima l’iscrizione dei suddetti club alla stagione sportiva 2026/27.

Sospeso, dunque, il raggruppamento 3 di Coppa Italia Serie C, che vedeva la Salernitana Women inserite nello stesso girone dell’Academy Abatese. Rinviate, dunque, a data da destinarsi le altre due sfide delle ragazze di mister Turco contro Spot Club S. Antonio Abate e Villaricca Calcio, inizialmente programmate per domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre.