Scarichi non autorizzati, chiusa un'azienda nel comune di Scafati

I carabinieri del gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, con il supporto del comando provinciale di Salerno, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti di un'azienda di Scafati operante nel settore della carpenteria metallica.
L'attività trae origine da accertamenti svolti dai carabinieri con li supporto tecnico di ARPA Campania sulla gestione delle acque di dilavamento dei piazzali aziendali; nel corso delle verifiche sarebbe stata accertata la dispersione nel suolo, nel sottosuolo e sulla pubblica via di acque reflue industriali potenzialmente contaminate.
lI sequestro è stato disposto per impedire li protrarsi di possibili fenomeni di contaminazione ambientale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, proseguono per accertare eventuali responsabilità.