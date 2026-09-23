Salernitana, il derby del cuore di Achik. E il rinnovo è ad un passo Il numero 7 si prepara al ritorno a casa. Ed è pronto a firmare l'accordo col club

Lo scorso marzo Achik si prese la scena allo Scida con una stoccata per mandare ko il Crotone. Nessuna esultanza. La mano tesa per chiedere scusa allo Scida. In tribuna la sua famiglia emozionata per il ritorno a casa del suo talento e con la gioia per un gol pesante. Alla fine fu decisivo per la vittoria della Salernitana. Achik raccontò tutte le sue emozioni: “Sono cresciuto qua, fare gol in quella che è la mia terra ha un sapore speciale”. Perché Achik ha origini marocchine, ma è a Cutro, in provincia di Crotone che è cresciuto, si è formato, ha dato i primi calci al pallone per poi realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista. Sabato sarà ancora tempo di derby del cuore, con il numero sette sulle spalle.

Il rinnovo

La Salernitana ci ha puntato con forza un anno fa, strappandolo al Bari. Il rendimento incostante ma anche i guizzi tecnici da applausi. Cosmi lo ha preso sotto la sua ala, lo ha stuzzicato a lungo, gli ha chiesto continuità. “O spacca le partite o spacca…altro”, commentò simpaticamente nel post-Casertana durante i playoff. In estate la corte dello Spezia, la proposta di un contratto pluriennale da capogiro. La controrisposta granata, l’accelerata per il rinnovo fino al 2029, con l’accordo in ghiaccio. Mancano solo le firme ma il nuovo legame lo renderà tra i più pagati del club. Da Cutro alla Salernitana: Achik ora vuole prendersi la serie B.